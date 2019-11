Tjejer: Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, Hanna Lundberg, OK Renen, Ella Olsson, Grycksbo IF OK..

Juniorlandslaget 2020

Tjejer: Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, Hanna Lundberg, OK Renen, Ella Olsson, Grycksbo IF OK, Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, Tilda Östberg, Stora Tuna OK

Killar: Emil Auselius, Bredaryds SOK, Axel Elmblad, Bredaryds SOK, Samuel Pihlström, OK Landehof, Gustav Runefors, Växjö OK, Viktor Svensk, Stora Tuna OK