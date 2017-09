De amerikanska soldaterna landade på Landvetter i lördags. Dessförinnan hade en förtrupp med utrustning anlänt till Sverige med båt i början av juli och ett 20-tal pansrade fordon och lika många lastbilar och terrängbilar har funnits på P4 sedan dess.

Som värdförband för Minnesota National Guard har Skaraborgs regemente P4 uppgiften att introducera det amerikanska förbandet till svenska förhållanden inför storövningen Aurora. Själva mottagandet av det utländska förbandet blir också ett tillfälle för den svenska militären att öva det värdlandsavtal man nu har med Nato, med den tydliga distinktionen att den här övningen inte går under Natoflagg.

– Det vi övar nu är det vi skrivit under med Nato. Men de länder som deltar i Aurora, inklusive de amerikanska trupperna, går inte under värdlandsavtalet under den här övningen, utan det har skrivits bilaterala avtal med varje land för sig, förklarar Joakim Elovsson, informatör på Skaraborgs regemente P4.

Fredrik Ingemarsson är övningsledare för aktiviteterna på P4 under veckan. Han berättar att man inledde med två dagars teoretiska genomgångar och samordning av de olika systemen. Därefter inleddes övningarna i fält på onsdagen och fortsatte på torsdagen.

– Vi övar mot varandra med hjälp av simulatorer. Beskjutning sker med laserstrålar och om man träffar börjar vagnen blinka och besättningen får veta att den är utslagen, beskriver Ingemarsson.

Strax före lunch på torsdagen går anfallsorden för dagens andra uppgift. Det amerikanska förbandet står i en position på östra delen av övningsområdet medan den svenska styrkan är grupperad 4,5 kilometer västerut, i kanten mot Skultorp.

Meningen är att de båda ska rycka fram mot varandra i någon form av stridsgruppering. När de väl möts på vägen kommer en strid att uppstå, sedan återstår att se vem som går "vinnande" ur den kampen.

– Men vi ser oss inte som motståndare utan det handlar om att vi lär oss av varandra när vi möts på övningsfältet, understryker Torbjörn Lorén, som är värdförbandsofficer för Minnesota National Guard under deras vistelse i Sverige

Hur har det svenska förbandet hittills stått sig mot sina amerikanska motsvarigheter?

– Våra soldater har fördel av att ha hemmaplan just nu, det kan vi inte bortse ifrån. Men både vi och de amerikanska soldaterna har dragit en del lärdomar av övningarna, säger Lorén.

Anthony Housey är pressofficer för det amerikanska förbandet. Han konstaterar att man från Minnesota National Guards sida är både tacksamma och ärade för att få vara på plats och representera den Amerikanska armén.

– Att ha blivit inbjudna hit är en stor möjlighet för oss, både professionellt och personligen. Övningen är också mycket viktig för oss så sett att den ger oss möjligheten att förstå inte bara vår egen enhet utan hur helheten i en sådan här stor övning fungerar ur olika aspekter, säger Housey.

Är det stor skillnad på sättet hur man övar i Sverige och USA?

– Nej, när vi väl samordnat de olika typerna av teknisk utrustning är det mycket likt med hur vi övar hemma. Det känns mycket komfortabelt och ger oss möjligheten att förstå inte bara våra olikheter utan även våra likheter, säger Antony Housey.

När veckan i Skövde är slut kommer förbandet från Minnesota National Guard att transporteras vidare till Livgardet i Stockholm för deltagandet i Aurora. Därefter återkommer de till Skövde innan de återvänder hem till USA igen.