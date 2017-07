Äntligen var det dags. Under lördagen gifte sig Maria Hansson Nielsen, tidigare Allan Nielsen, för andra gången med sin Gunilla Hansson. Maria föddes alltså i en mans kropp och efter den könskorrigerande operationen skiljde sig paret, då en person som enligt dåvarande lag bytt juridiskt kön inte fick vara gift. Men nu fick Maria och Gunilla alltså gifta sig igen.

Ceremonin som hölls i Domkyrkan var känslofull och vacker. Parets familj och bekanta satt samlade framme vid altaret och det var en intim och fin stämning under vigseln. Gunilla och Maria vandrade altargången fram tillsammans med prästen Lise-Lott Wickholm och några av de närmaste. De såg alla glada och lite nervösa ut när de kommit längst fram i kyrkan.

Gunilla bar en mörkblå långklänning och Maria en svart. De bar båda tre stycken vita liljor i händerna, vilka skulle symbolisera orden tro, hopp och kärlek. Brudnäbbarna var fina i rosa klänningar och den unga ringbäraren i skjorta och kavaj.

Prästen som är en vän till paret hade fått bestämma det mesta kring vad vigseln skulle innehålla. Det var en uppgift som Lise-Lott Wickholm hade gjort mycket fint.

— Vi har med regnbågens färger i kyrkan i dag som en överraskning till er, berättade hon.

Regnbågsflaggan som vecklats ut framme vid altaret hade en extra viktig betydelse just den här dagen i Skara Domkyrka. När Lise-Lott talade om betydelsen av alla regnbågens färger reste sig nog håret på många av gästerna.

— Varje gång ni ser en regnbåge kan ni komma ihåg löftet ni gett till varandra idag, föreslog hon.

När paret sa sina löften tittade de känslomässigt på varandra och åhörarna lyssnade uppmärksamt. Då Maria är engagerad i Kristdemokraterna var en av gästerna vid bröllopet paritets sekreterare Acko Ankarberg Johanson. Även Lars Gårdfeldt som är präst och hbtq-aktivist närvarade i kyrkan, iklädd fluga i regnbågens färger. De såg båda stolta och glada ut under vigseln.

Vid slutet av ceremonin var det dags för den del av vigseln som Maria gett önskemål om. Hon är särskilt förtjust i psalmen "Härlig är jorden" så den sjöng församlingen tillsammans innan paret tågade ut. Marias djupa röst ljöd starkast av alla och en lyckokänsla spred sig i hela kyrkorummet. Även utgångsmusiken, vald av prästen, satte ett leende på de nygiftas läppar - "Always Look on The Bright Side of Life" av Eric Idle.

