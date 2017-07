Bandet var ett av fyra som spelade på festivalens första dag och var det som lockade allra flest åhörare. Jublet visste inga gränser när The Boppers på klassiker som At the Hop, Do you love me och Surfin' bird.

Spelningen var den första i en lång rad i sommar för det 40-årsjubilerande bandet.

— Vi kommer att spela i en hel del parker och kör låtar från -77 och framåt, förklarar Ingmar Wallén och berättar att de gjort ett nytt album lagom till jubileumsturnén med nyinspelningar av gamla låtar men även några helt nyskrivna.

— Det är svårt att välja vilken låt som är roligast att göra. Vi har ju släppt 20 plattor, men en som hängt med sedan starten är Goodnight Sweetheart, säger han.

Självklart fick även publiken i folkparken i Lerdala höra den. Som alltid avslutade den The Boppers spelning.

Det var andra året som Sweden rockabilly festival hölls på Gröna Lund och för en gång skull var vädrets makter med musikevenemanget. Även om det var lite gråmulet på fredagen var det varmt och på lördagen blev det strålande sommarväder som inbjöd till att uppleva mer än bara musiken under taket vid stora scenen.

Besökarna kunde strosa bland stånden där det såldes tidstypiska kläder, smycken och andra attribut. Hågade kunde testa lyckan på chokladhjulet, kasta pil eller utmana varandra på femkamp.

— Vi älskar musiken och hela konceptet. Det är så kul att få uppleva det här, förklarade väninnorna Eva Blomgren och Annika Nyström från Falköping som såg fram emot att få höra The Go Getters och JLT, John Lindberg trio.

Den sistnämnda gruppen lockade fler till Skaraborg. Agne Karlsson och Elisabeth Ulin-Karlsson hade åkt ända från Stockholm för att lyssna på sitt favoritband.

— De har ett eget sound och sångaren har en fantastisk röst, konstaterade de.

Paret bodde i sin specialinredda buss på den tillfälliga campingen som inordnats intill parken och som till arrangörens glädje blev full.

Under helgen kunde publiken förutom nämnda band även höra tyska Foggy Mountain Rockers, Emmy Lou & The Rhythm Boys, Snakebite och festivalens husband, lokala The Fertilizers.