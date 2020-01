Svar till Fastighetsägarna:

Det kommunala insamlingsansvaret för avfall från fastigheter består av två avfallsslag (mat- och restavfall) som Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) samlar in i samarbete med fastighetsägare. Hushållsavfallet består dessutom av ytterligare sex avfallsslag (förpackningar och returpapper) som producenterna samlar in via ett privat monopol. Påståendet att AÖS ansvar gäller allt hushållsavfall saknar därför grund. Utöver hushållen tillkommer en stor mängd avfall från företag och verksamheter som samlas in på en avreglerad marknad där AÖS saknar inflytande.

Regeringens beslut att insamling av hushållsavfall ska ske mer bostadsnära kommer leda till fler avfallskärl i Skövdes centrum. Frågan som Fastighetsägarna i Skaraborg lyfter är därför relevant men också komplicerad. Fler avfallskärl som ska tömmas med olika intervall på olika tider av olika aktörer förstärker sannolikt den problembild som Fastighetsägarna målar upp och det är naturligtvis något som AÖS framfört vid upprepade tillfällen för de nationella beslutsfattarna. Att därutöver låta varje fastighetsägare ”fixa tömningen själv” är knappast en del av lösningen. En återgång till gamla tider där utslitna sophämtare tvingades släpa avfall från källare eller nya lösningar med otillräcklig sortering och risk för hyresgäster och kommuninvånare är knappast önskvärt av någon.

AÖS har enligt den senaste kundundersökningen en kundnöjdhet på 83 procent när det gäller avfallshanteringen inom kommunen. Våra taxor ligger under riksgenomsnittet i både Nils Holgerssonundersökningen och i branschorganisationen Avfall Sveriges egen statistik. En anledning till detta är de stordriftsfördelar som ett kommunalförbund medför. En standardiserad tjänst som kan erbjudas en större kundgrupp ger lägre kostnader. Att införa allt för många särlösningar är kostnadsdrivande. Här finns en avvägning att göra mellan dels att försöka bromsa kostnadsutvecklingen och samtidigt erbjuda en så god och tillfredsställande service som möjligt.

Fastighetsägarna är för AÖS en viktig samverkanspartner. AÖS välkomnar därför konkreta förslag från Fastighetsägarna i Skaraborg samt ytterligare diskussioner och möten i syfte att skapa positiva stadsmiljöer i Skövde och våra övriga medlemskommuner. Avslutningsvis står AÖS tidigare inbjudan till Fastighetsägarna i Skaraborg att delta i ett gemensamt utvecklingsprojekt fortsatt kvar. Vi ser fram emot en inbjudan till möte där ni presenterar era förslag.

Martin Odenö (M), ordförande

Lars Persson, förbundschef Avfallshanteringen Östra Skaraborg