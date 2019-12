Januari

2. På nyårsaftonen upptäcktes klotterattacken på Vartoftaskolan. 38 fönster, två dörrar och delar av skolfasaden har utsatts för klottret som kommunens driftschef Johan Singstrand beräknade kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor att sanera. Inte bara skolan blev utsatt, andra fasader i området och bilar blev också nedklottrade. ”Det ska vara borta när eleverna kommer tillbaka efter jullovet” säger Johan Singstrand.

3. Falköpingspolitikern och kristdemokraten Allan Bjärkhed har avlidit i en ålder av 61 år. Han var ordförande i kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande i kommunfullmäktige, och ordförande för Kristdemokraterna i Falköping. Allan Bjärkheds bortgång kom oväntat. ”Det känns väldigt tomt. Vi har jobbat ihop i så många år. Han hade ett stort hjärta som påverkade många människor” säger partikollegan Dan Hovskär

11. Friskoleföreningen i Åsle har bestämt sig för att lämna in en ansökan om att få starta en friskola. ”Vi vill starta höstterminen 2020” säger Sara Wallemyr, styrelseledamot i Åsle friskola ekonomisk förening. Föreningen vill driva en F-6-skola, och räknar med ett underlag på cirka 60 elever. Skolan i Åsle fanns på listan över skolor som skulle avvecklas i det beslut om ny skolorganisation som fullmäktige beslutade om i mars 2017.

16. Hösten 2017 bestämde klass 2 C på Mössebergsskolan att skicka ut nallen Bobbo på äventyr. Den lämnades med en lapp i en hotellobby. Ett drygt år senare fick eleverna tillbaka nallen. De hade nästan förlorat hoppet om att återse Bobbo, som bland annat träffat Frida Hansdotter och Andre Myhrer på OS i Pyeongchang. Men så kom han i ett paket, skickat från Bristol i England. Eleverna, nu i klass 3C, firade återseendet rejält.

24. Den 2 augusti 2016 förstördes förskolan Urd i en anlagd brand. Nu är det bara dagar kvar, den 28 januari ska den nybyggda förskolan ska ta emot barn från Lilla Gunghästen och Fenix. Nya Urd, med fyra avdelningar, har blivit färdig att använda lite tidigare än planerat. ”Varje dag är värdefull” säger förskolechef Ann Johansson. ”Det är jätteroligt att vara med och öppna en helt ny förskola” säger Jennie Winroth under arbetet med att förbereda inflyttningen.



Foto: Marcus Andersson

Februari

1. De två halshuggna män, som hittades under Köttorget, kom troligen från England. Det visade en strontiumanalys av deras tandemalj. Fyndet gjordes 2016 när Köttorget byggdes om. Analysresultatet väckte funderingar kring vad de två männen gjorde på Falbygden kring år 1000. Arkeolog Egil Josefson konstaterar att det inte finns några säkra svar, men de hade definitivt tagits av daga av kristna Falbygdsbor, det visade platsen och sättet de blivit begravda på.

7. Efter flera veckor av återkommande snöfall var stan full. Snön rann tillbaka när gator och gång- och cykelbanor plogades. Därför valde kommunens park- och gataavdelning att göra köra ut snön till snötippen på mossen. Att ta vallarna med snöslunga och lastbilar är en dyr insats, den kostar ungefär 10 000 kronor i timman. Men gatuchef Fredrik Johansson ansåg det var nödvändigt, det fanns risk för mer snö de kommande dagarna.

13. LVM-hemmet Gudhemsgården byggs ut med två avdelningar, från 35 till 45 platser. När de två avdelningarna är färdigbyggda under 2019 väntas personalbehovet öka med 25 arbetstillfällen, enligt Anna Bondesson, ansvarig för personalrekryteringen. Gudhemsgården är en stor arbetsplats, med 140 anställda innan utbyggnaden. På LVM-hemmet, som drivs av Statens institutionsstyrelse, bor män som som dömts till tvångsvård på grund av missbruk.

25. Sex månaders renoveringsarbete i S:t Olofs kyrka börjar närma sig slutet. Det är ett par veckor kvar tills biskop Åke Bonnier ska återinviga kyrkan. Bänkarna har ersatts med 160 stolar, kyrkan har rengjorts och målats och fått större toalett och pentry. De gravhällar som låg i altargången, täckta av en matta, har nu sänkts ner i golvet. Som ett av de sista momenten läggs glas över hällarna, sju stycken 300 kilo tunga skivor läggs över lika många uthuggna stenblock.

28. Kommunens förskolor ska få mer, gymnasiet mindre. Det är följden av barn- och utbildningsnämndens beslut att flytta pengar mellan de två verksamheterna. Under 2019 handlar det om tre miljoner, under 2020 sex miljoner. Enligt ordförande Ingvor Bergman har tilldelningen till förskolan varit för låg, samtidigt som Ållebergsgymnasiet ligger bra till. Samtidigt beslutar nämnden att gymnasiet ska spara två miljoner på enklare elevdatorer.





Mars

7. Mindre och lägre. Det är det viktigaste förändringarna i förslaget till detaljplan för Platåskolan, sedan det ursprungliga förslaget varit ute på samråd. Planförslaget för ett nytt högstadium i korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan presenterades i september 2018. Det möttes av massiv kritik. Det nya förslaget har sänkt byggnadshöjden med fem meter, som mest kan den bli fyra våningar. Skolans yta har minskat från 6 700 till 6 400 kvadratmeter.

11. Helen Thorstensson, vd för åkeriföretaget Fjärrmilen i Stenstorp, får Centerns pris som årets kvinnliga företagare i kommunen. Hon driver företaget tillsammans med maken Mikael. Företaget, som grundades 2001, har 13 fast anställda, och tio bilar. I grunden är Helen Thorstensson undersköterska, men hon lämnade det yrket 1997. Även om hon mest sköter företagets administration kan hon hoppa in och ratta lastbil med släp om det behövs.

13. Årets Flobybo bor i Ulricehamn. Men efter två år som ICA-handlare i Floby har Johan Hellström satt rejält avtryck i samhället. Butiken i Floby var ett tillfälle för Johan Hellström att göra verklighet av drömmen att bli ICA-handlare, efter att ha jobbat på en rad positioner inom ICA. Han fick utmärkelsen på samhällsföreningens årsmöte, dit han var inbjuden, utan att veta vad som väntade. ”Det värmde, jag blev nästan lite tårögd” berättade Johan Hellström.

14. Oliver Christiansen, Elin Quick och Max Lind var trion som fick representera sina klasskamrater i femman och alla andra elever på Mössebergsskolan, och ta det första spadtaget för den nya byggnaden. Där ska skolans sjätteklassare gå när bygget är färdigt till vårterminen 2020. Upp till 90 elever ska få plats i nybygget, som bland annat innehåller tre klassrum på de 640 kvadratmeterna. Med bygget, värt cirka 16 miljoner kronor, blir Mösseberg en F–6-skola.

28. Det såg mörkt ut för kommunens Tagga lov-verksamhet, som vänder sig till skollediga ungdomar mellan 6 och 15 år. Men så vände det, inte minst genom ett statsbidrag på 970 000 kronor. ”Nu kan vi till och med utöka vår verksamhet, vi är så glada” sa Helena Moberg, chef för den öppna ungdomsverksamheten. Pengarna var öronmärkta för sommarlovet, och skulle räcka till att anställa tio personer. För första gången planerades verksamhet i Åsarp.



Foto: Olof Darius

April

1. Arbetsplatsolyckan kunde ha kostat lastbilschauffören Joakim Söderman från Kättilstorp livet. Han fick foten krossad av ett tre ton tungt virkespaket sommaren 2018. Joakim fick inledningsvis opereras i sex timmar och tillbringa 41 dygn på sjukhus. I flera artiklar skrev FT om hans öde med turerna kring bland annat Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Polisen. ”Mina dagar är fyllda av värk, orörlighet och ovisshet, säger Joakim i den första intervjun.

5. Falbygdsbor är vana vid sina tranor på våren, men den här gången samlas våra långbenta vänner i sådana skaror att de slår rekord med 800 tranors marginal. 27 300 av dessa flyttfåglar landar vid Hornborgasjön under ett dygn i början av april. ”Det är helt otroligt häftigt”, säger Kent-Ove Hvass, kontaktperson för Hornborgasjöns fältstation.

15. Sarha Eng, för tillfället föräldraledig avdelningschef för öppna ungdomsverksamheten i Falköping, får sitt livs hittills kanske största överraskning fram på vårkanten. Hon överraskas i TV4:s Nyhetsmorgon med beskedet att hon och kompisen Sofia ska få träffa Michelle Obama som kommer på Sverigebesök. Så sker också, men Sarha konstaterar att mötet med den före detta presidenthustrun blir kort. En kram och några ord hinns med.

15. Svågrarna Sven Lindberg och Egon Svärd i Gökhem fortsätter att återkomma med sin vedkonst och visar i år upp en cirkuspräglad miljö där Donald Trump är en flöjtspelande ormtjusare och Ann Kinberg Batra gör det indiska reptricket. De kreativa herrarna i Gökhem gästas numera årligen av tusentals turister och samlar detta året in pengar till Barncancerfonden, via en frivillig entréavgift. Just nu håller troligtvis konstmaterialet på att eldas upp.

29. Mor och dotter Schönborg, Ingegerd och Kerstin, släpper en bok tillsammans. Kerstin är en hejare på att skapa recept och baka på temat råfika. Ingegerds textiltryck hämtar färg och mönster från naturen, som är den gemensamma nämnaren. ”Råfika och textiltryck” är den adekvata titeln på boken, vars arbetsnamn i och för sig var ”Rödbetor och rostiga spikar”. Den första maj sker boksläppet i Borgunda, där Ingegerd bor. ”Vi ville skapa en vacker bok som inspirerar - utan pekpinnar”, säger Kerstin.