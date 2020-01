Maj

2. Nyhetsmånaden maj dominerades tveklöst av turerna kring dåvarande kommunalrådet Dan Gabrielsson (S). Det började med en polisanmälan mot en då icke namngiven politiker. I mitten av maj meddelade Gabrielsson sin avgång, bland annat med orden ”Varför fortsätta när jag inte har partiet med mig längre?” Tidigare samma dag hade dåvarande majoritetskamraterna C och KD krävt hans avgång med ultimatum om att lämna samarbetet. En kort tid efter det kom beskedet att polisutredningen mot Gabrielsson hade lagts ner. Därefter presenterade S Ingvor Bergman (S) som ny kandidat till kommunalrådsposten. Samtliga övriga partier ställde sig bakom en bordläggning i slutet av maj (fortsättning följer i juni...)

9. Falbygdens museums mest dolda vrår visades upp i all sin prakt när portarna till arkivet på Gamla Aristo slogs upp för en dag. ”Jag har bara ett ord för den här dagen och det är succé”, sa antikvarien Chatrine Ljungqvist, en av dem som har arbetat med att ställa i ordning möbler, redskap, affärsskyltar och andra spännande föremål för en 500-hövdad publik.

10. Hyresbostäder Falköping vädrade rejäl morgonluft för kvarteret Diamanten, vid Ållebergsvägen. Intresset för lägenheter i ett presumtivt hyreshus var stort och styrelsen gav klartecken för det första huset. Bara några dagarna senare stod det klart att två hyreshus skulle byggas i ett svep. Den totala investeringen för Hyresbostäder: 170 miljoner kronor.

22. Skarpa unga hjärnor från bland annat Falköping dök upp flygplatsen för att provköra en riktigt bränslesnål bil. Detta projekt utfördes av en chalmersförening och siktet var inställt på en stor tävling i England under sommaren, där bilen skulle klara 100 (!) mil på en liter bensin. Att provkörningen ägde rum på Falköpingsmark kan vi tacka Herman Wäpling och Alexander Andersson för. ”Det ska bli roligt att låta chalmeristerna uppleva schlätta”, som Herman uttryckte det. Vi kan också berätta att killarna slog svenskt rekord under tävlingen, och att de fick bäst resultat av de nordiska lagen.



Juni

3. Stadsfesten i Falköping bjöd på sol och regn under loppet av två dagar, men Falköpingsborna är vikingar och engagerade sig med hjärtans lust i allt från bollrace till kôrvätartävling. Bland underhållarna fanns de smått galna och omåttligt populära clownerna Jecko och Jessie, som bland annat initierade ett vattenkrig. Den där ätartävlingen vanns för övrigt av Peter Simonsson som rest från västkusten för att delta. Efter tio korvar levererade han det minnesvärda citatet: ””Vid åtta korvar börjar det gå åt andra hållet”.

5. Även juni får sin beskärda del av nyhetsrapporteringen kring turbulensen i Stadshuset. I början av månaden spricker sittande politiska majoritet. Det är C och KD som gör slut med S. ”Orsaken till vårt beslut är hur S har hanterat situationen i kommunen de senaste veckorna”, uppger Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD). ”Ohederligt”, menar kommunfullmäktiges ordförande Patrik Björck från S-håll. Någon dag senare meddelar en nybildad majoritet med allianspartierna plus V och MP att Adam Johansson (M) blir nytt kommunalråd. ”Det är en stor uppgift jag tar mig an och jag gör det med stor ödmjukhet”, säger han.

14 och 17. De där härliga dagarna i juni - när kommunens alla barn tar sommarlov och när våra ungdomar springer ut med sina vita mössor - är väl värda att våra ömt mitt i mörka midvintern. Så mycket sång, glädje, överraskningar och upptåg i koncentrerad form är det sällan Falköpingsborna får uppleva under ett år.

21. Arbetsmiljöutredningen av den psykosociala arbetsmiljön i Stadshuset, som både C, KD och S hade väntat på, presenterades. Den visar på stark politikerstyrning, härskartekniker och negativ jargong. Upplevelserna som återges i utredningen ”sträcker sig över tid samt över det politiska spektrat”, men biträdande personalchef refererar också att många medarbetare har upplevt att negativ jargong och härskartekniker har blivit vanligare från årsskiftet 2017/2018. Utredningen bygger på enskilda intervjuer med 35 tjänstepersoner i Falköpings kommun som har tagit möjligheten att medverka.



Juli

1. SVT kommer att spela in en serie i Falköping. Produktionsbolaget Art & Bob började efterlysa skådespelare och statister, och lämpliga inspelningsplatser för tv-serien, som ska utspela sig i 1980-talsmlljö. ”Vi kommer att leta efter unga skådespelare och hoppas även hitta någon vuxen talang för mindre roller. Kanske hittar vi någon stjärna bland Falköpingsborna” sa producenten Ann Brantin. Inspelningen planerades att pågå mellan augusti och november.

15. ”Det har varit en kultur med maktspråk och liknande över lång tid” säger förra kommunalrådet Dan Gabrielsson (S) när han kommenterar den arbetsmiljöutredning som presenterades i juni. Han beskriver att han avgick för att säkra fortsatt samarbete mellan S, C och KD, och besvikelsen över att den ändå löstes upp. Han hade hoppats att utredningen skulle komma med klarlägganden. ”Men ingen har kontaktat mig. Att den är gjord anonymt är helt förkastligt” säger Gabrielsson.

18. Högstadiedelen på skolan i Vartofta har börjat rivas. I november 2017 upptäcktes sprickor i den 60 år gamla byggnaden, och den stängdes omgående. Eleverna bussades till Stenstorp innan moduler kom på plats. Undersökningar visade att betongkonstruktionen sjunkit med sex-sju centimeter, och att den var glest armerad. Det skulle bli för dyrt att reparera, och på hösten 2018 beslutade tekniska nämnden att byggnaden skulle rivas.

22. Detaljplanen för Platåskolan har överklagats. Den antogs av kommunfullmäktige den 24 juni. Magnus Ekstrand på Fagerängsgatan var en av dem som överklagade. ”Vi insåg att vi kommer att bo alldeles intill en ny rondell. Det här var sista chansen för oss att påverka” sa Magnus Ekstrand. Flera grannar till det planerade högstadiet överklagade beslutet, med argument om att skolan blir felplacerad, trafiken ökar och att skolan är för stor för fastigheten.

29. För 20:e gången arrangerade Nasco Yankees sin bilträff på Falköpings flygfält. Det som startade som en träff med att par hundra bilar har växt. ”I år har vi rekordmånga bilar på utställningen, hela 1 750 stycken” summerade Klas Hermansson 2019 års upplaga av Nasco Yankee Meet. 6 500 besökare på flygfältet gjorde Hermansson extra nöjd. På kvällen rullade cruisingen igång på Ströget. ”Jag är otroligt nöjd att vår lilla klubb lyckas sätta ihop en så trevlig folkfest” sa Klas Hermansson.



Augusti

2. Morgan och Camilla Dahlgren visade upp sin storsatsning på mjölkkor på Åkerholmen i Öja utanför Vartofta. De två nybyggda stallarna rymmer 770 kor i lösdrift. Med tillbyggnaden blir Åkerholmen största mjölkgården på Falbygden, och en av de större i Sverige. Morgan Dahlgren beräknar att gården ska leverera åtta miljoner kilo mjölk om året. Dahlgrens har satsat på att djuren ska trivas, och har målsättningen att de i snitt ska ge 45 liter mjölk om dagen.

12. Det var Lasse Berghagen som bokstavligen sjöng Parkfestivalens sista refräng. Han var sist upp på scenen och avrundade en tioårig Parkfestival-historia i Mössebergparken med En kväll i juni. När Lasse Berghagen gjorde entré hade det samlats massor av folk framför scenen. Tomas Nilsson och Perra Ljungberg, som drog igång festivalerna i Mössebergsparken, tackade publiken för de tio åren. ”Det blev en skön avslutning” sa Perra Ljungberg.

14. Åsle får en friskola, sedan Skolinspektionen gett klartecken till friskoleföreningens ansökan. Sara Wallemyr i föreningens styrelse säger att beskedet förstås är positivt. ”Samtidigt är det en skräckblandad förtjusning. Det är nu det börjar på allvar” lägger hon till. Föreningen räknar med 70 elever i en F–6-skola vid terminsstarten hösten 2020. Skolan i Åsle fanns på nedläggningslistan i beslutet om ny skolorganisation i mars 2017.

21. Det anrika företaget Claessons Charkuteri går i konkurs. Mattias Lindgren, som drivit företaget de senaste åtta åren, såg det som enda utvägen. ”Det har varit några tuffa år. Jag har verkligen kämpat och försökt, men kände till slut att jag inte hade mer att ge” sa han. Lindgren konstaterade att försäljningen i butiken minskat på senare tid, och att konkurrensen från andra charkproducenter varit hård i butikerna. Företaget grundades redan 1906.

28. Maktskiftet i Falköpings kommun är genomfört. På fullmäktige satte den nya majoriteten med M, C, KD, L, V och MP till nya ordförande i olika nämnder. Centerns Eva Dahlgren blev ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Sture Olsson (M) blev ordförande i socialnämnden och Karoline Lundberg (M) ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden. Ingvor Bergman (S) klev av barn- och utbildningsnämnden och valdes till andra vice ordförande i kommunstyrelsen.