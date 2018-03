Åsarp–Trädet är ute ur DM efter förlust 0–2 efter förlängning borta mot division 4–laget Göta BK.

Lagledaren Peter Seveborg var så klart missnöjd med uttåget men plockade ändå med sig positiva saker från matchen.

– Givetvis är det surt att åka ur DM, vi vill alltid vinna tävlingsmatcher. Men vi åkte med en tunn trupp och matchen gick till förlängning. Avgörande målet kom med fem minuter kvar efter en billig frispark.

– Vi hade många borta på grund av sjukdom men killarna som spelade stod för ett fantastiskt arbete och en riktig kämpainsats. Vi gjorde en rätt bra match.

Chanser fanns för Åsarp–Trädet att göra mål, både under ordinarie tid och i förlängningen, men lyckades aldrig få in bollen. I stället avgjorde Göta BK med två mål under förlängningens fem sista minuter.

– Nu kan vi fokusera på seriespelet som drar igång om två veckor. Vi får hoppas att snön har smält tills dess, slutar Peter Severborg.