Å/T-målvakten osäker till spel efter huvudskada

Under söndagens match mot Skultorps IF utgick Åsarp-Trädet FK:s målvakt Viktor Johansson med en huvudskada.

Huruvida han spelar i söndagens toppmatch mot IFK Hjo återstår att se.

– Det var väl lite allvarligt just då, men det har börjat bli bättre nu, säger Johansson.