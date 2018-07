The Playbacks är Falköpingsbandet som haft stora framgångar under våren med multimediashowen The Beatles Story.

12 juli står bandet på allsångsscenen vid Pankasjön.

– I år spelar jag inte bas i Trevliga Trion men jag får i alla fall vara med när Playbacks spelar, säger Anders Granström, basist i The Playbacks.

– Det blir idel gamla godingar från Beatles fantastiska låtskatt, säger Nicke Österberg, trummor, och tillägger:

– Det finns ju väldigt få nya Beatleslåtar.

Ingemar Bengtsson, gitarr, och Perra Ljungberg, sång och gitarr, kompletterar kvartetten.