I Marie begravningskapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Birgit Stålberg, Skara. Akten inleddes av kyrkomusiker Charlotte Eklund som på orgel framförde Time to say goodbye av F Sartori. Officiant var prästen Hélena Axelsson-Eriksson. Thomas Gustafsson sjöng Tears in heaven av E Clapton.

Vid den vackert smyckade båren tog barnen med familjer, släkt och vänner ett sista farväl. Solisten sjöng För kärlekens skull av T och K Gärdestad. Organisten avslutade akten med orgelmusik B Anderssons Tröstevisa.

Minnesstund hölls på Götala herrgård. Birgits minne hade hedrats med gåvor till Parkinsonfonden. Gravsättning kommer ske på Marie kyrkogård.