I Marie begravningskapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Britt-Marie Steen, Skara. Akten inleddes av kyrkomusiker Reibjörn Carlshamre som från flygeln framförde As tears go by av M Jagger, K Richard, A L Oldham. Officiant var prästen Emanuel Carlsson.

Vid den vackert smyckade båren tog systrarna med familjer ett sista farväl. Akten avslutades med musik från flygeln, Yesterday av P McCartney.

Minnesstund hölls i familjekretsen. Britt-Maries minne hade hedrats med gåvor till Diabetesfonden. Gravsättning kommer ske på Skara gamla kyrkogård.