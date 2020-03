I Barne Åsaka kyrka hölls onsdagen den 4 mars begravningsgudstjänst, under stor tillslutning, för Morgan Härnälv, Jonslund. Som inledning sjöng Oskar Källgren till ackompanjemang av kantor Sara Engernäs Nyberg Strövtåg i hembygden av G. Fröding/B. Dixgård/G. Norén och därefter Sången till pappa av F. Myrer/S. D. Åhs. Officiant var kyrkoherde Lovisa Carlsson och hon griftetalade över orden i 5 Mos. 31:8 ”Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädda, tappa inte modet! Under akten framförde Oskar Källgren, Sara Engernäs Nyberg, Ulf Johansson och Kristoffer Hjelm ett medley av Sven-Ingvars-låtar.

Vid båren i kyrkan tog sambo, barn med respektive, syskon med familjer, släkt och många vänner avsked. Morgan Härnälvs minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd samt rikliga gåvor till IK Elmer och Hjärt-Lungfonden. Blommor och gåvor märktes från IK Elmer, Barne Åsaka bygdegårdsförening, Kamraterna Stallaholmsvallen AB, P 12/98 EFFK, Nossebro IF, EFFK, Främmestad IK, Elmer/Fåglum herrlag, Damlaget, Fåglums IF och Djupedals Rör. Musikerna avslutade med att sjunga och spela De sista ljuva åren av J. C. Ericsson och Så många mil, så många år av D. Hylander. Gravsättning av urnan ägde efteråt rum på Barne Åsaka kyrkogård.