I Hoppets kapell, Vara, hölls fredagen den 6 mars begravningsgudstjänst i kretsen av de närmaste för Sören Johansson, Vara. Som inledning spelade kantor Karin Ekenvi på orgel Yesterday av J. Lennon. Officiant var komminister Gunnar Larsson och han griftetalade över orden i Matt. 11:28 ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” Under akten spelades på orgel Have you ever seen the rain av J. Fogerty.

Vid båren i kapellet tog mor och bröder med familjer avsked. Minnet av Sören hedrades med en vacker blomstergärd och gåva till Hjärt-Lungfonden. Som avslutning framfördes på orgel Tears in heaven av E. Clapton. Gravsättning kommer senare att äga rum på Vara kyrkogård.