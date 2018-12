Fakta: Fastställda serier

DAM:

Div 3 norra: Arentorp Helås FK (2), Axvalls IF, Fagersanna/Mölltorp-Brevik, Hörnebo SK, IFK Emtunga (4), IFK Värsås, Jung-Kvänum 10 IF (4), Levene-Skogslunds IF, Moholms SK (4), Skara FC, Vänersborgs IF, Wargöns IK

Div 3 södra: Alingsås KIK, Brämhults IK, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, Kronängs IF (4), Mariedals IK, Rävlanda AIS (4), Sollebrunn/Stora Mellby, Södra Ving/Timmele, Toarpsalliansen, Vedums AIS, Åsarp-Trädet/Redväg (4), Östadkulle SK

HERR:

Div 4 norra: Edsvära-Norra Vånga FF, Ekedalens SK, Fagersanna IF, Falköpings FK, Götene IF (3), IFK Hjo, IFK Skövde (3), Råda BK, Skara FC, Skultorps IF, Ulvåkers IF (5), Åsarp-Trädet FK (3)

Div 4 södra: Gällstads FK, Göta BK, IFK Trollhättan, Kinna IF, Kronängs IF, Limmareds IF (5), Rydboholms SK, Sandared/Sjömarken (5), Skepplanda BTK, Sätila SK (5), Trollhättans FK (5), Ulricehamns IFK

Div 5 norra: Borgunda IK, IFK Mariestad (4), IFK Värsås, IF Tymer (6), Jula BK, Kinne-Vedums IF, Korsberga IF (6), Sils IF, Trollekis (6), Valtorps IF, Vinninga AIF, Värings GoIF

Div 5 västra: Arentorp Helås FK (6), Edet FK, FC Corner, Halvorstorps IS (6), Levene-Skogslunds IF, Nossebro IF, Sjuntorps IF, Trollhättans Syrianska FK, Trässbergs BK, Vara SK (4), Vedums AIS, Trollhättans IF (6)

Div 5 mellersta: Annelunds IF (6), Floby IF, Fristads GoIF (4), Grolanda IF, Herrljunga SK FK, Rångedala IK (6), Sandhems IF, Sparsörs AIK (6), Säven/Hol, Södra Vings IF (4), Tvärred-Vegby FC, Vårgårda IK FK

Div 5 södra: Bergdalens IK, Borås AIK, Brämhults IK (4), Byttorps IF, Dalsjöfors GoIF, IFK Örby, Kinnahults IF, Mariedals IK, Sandhults SK (6), Torestorp-Älekulla FF, Äspereds IF, Horreds IF (6)

Div 6 Mariestad: Björsäters IF, Gullspångs IF (5), Hangelösa/Härlunda, Hova/Weimer Lyrestad, Lundsbrunns IF (5), Mariestads BK, Moholms SK, Tidans IF, Tidavads IF, Torsö BIF, Töreboda IK

Div 6 Skövde: Axvalls IF (5), BK Trix, Forsviks IF, FC Skövde, Hörnebo SK, Igelstorps IK, Mölltorp-Breviks AIF, Tibro AIK FK (5), Varnhems IF, Våmbs IF

Div 6 Falköping: Folkabo IK, Fröjereds IF, Hössna/Timmele (5),, Kinnarp-Slutarps IF, Marbäcks IF, N. Fågelås IF (5), Redvägs FK, Stenstorps IF, Tomtens IF, Vartofta SK

Div 6 Lidköping: IFK Emtunga, Jung-Kvänum 10 IF, Järpås IS, Kållandsö GoIF, Källby IF, Mellby IK, N. Härene BK (U), Rackeby IK, Saleby IF, Tråvad/Larv, Örslösa-Söne IK

Div 6 Kinna: Björketorps IF, Bollebygd/Olsfors, Dardania IF, Fritsla IF, Gånghester/Målsryd, Hajoms IF (5), Hyssna IF (Nytt), Norrmalms IK, Rävlanda AIS, Somali FF, Viskafors IF, Öxabäcks IF

Div 6 Svenljunga: Dannike IK, Grimsås IF, Högvads BK (5), Ljungsarps IF, Lockryd/Sexdrega, Länghems IF, Månstads IF, Sjötofta IF, Svenljunga IK, Tranemo IF

Div 6 Alingsås/Trollhättan fastställs senare av Distriktsstyrelsen på uppdrag av Representantskapet.