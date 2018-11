Thea, Britt-Marie, Ellen, Jesper och Annie stod och trampade vid receptionen vid elvatiden på fredagsförmiddagen. Det är sista dagen på höstlovet och den dag som det brukar vara som mest folk på Arena Skövde och äventyrsbadet.

– Vi har aldrig varit här förut. Vi stod och valde mellan att åka hit och till Jönköping, efter lite googlande föll valet på Skövde, säger Jesper Janderå.

Bakom sig har de en två och en halv timmes bilfärd och nu stod de där och tvekade på om de skulle stanna kvar och vänta på sin tur att bli insläppta, eller inte.

– Vi var fyra nummer ifrån när vi fick beskedet att det var fullt, konstaterar Britt-Marie.

– Vi får väl vänta och se, man kanske får ändra i planeringen, säger Jesper.

Arenachef Per Karlsson och Sara Karlsson, som är ansvarig för själva badanläggningen, förklarade att det brukar vara ett högt tryck med besökare under de stora skolloven. Den här dagen har dessutom Skadevi Cup dragit igång och i alla tre hallarna pågick det matcher.

– Vi har öppnat samtliga bassänger för att våra badgäster ska kunna sprida ut sig på anläggningen. Det är antalet skåp i omklädningsrummen som primärt styr hur många vi kan släppa in i taget. Det kan bli upp till ett par timmar väntetid, förklarar Per Karlsson.

Maxantalet besökare som får vistas inne på badanläggningen samtidigt är 1 150.

– Men totalt antal besökare på en dag kan variera stort. Högst tryck är det på helger och lov.

På torsdagen hade äventyrsbadet 1 595 badgäster under öppettiden. Då blev det stopp vid två på eftermiddagen, varpå man släppte in nya gäster först när andra badat färdigt och det blev skåp lediga.

På fredagen blev det stopp redan vid tio, halv elva.

– Det är ovanligt tidigt på dagen, konstaterar Per Karlsson.

Förra årets siffror för motsvarande dagar har visat att det den torsdagen kom 1 579 besökare och 1 650 på fredagen och 1 372 på lördagen.

– Det mesta vi någonsin hittills haft är cirka 1 700 på en dag.

Per Karlsson och Sara Karlsson tycker det är roligt att så många vill komma till äventyrsbadet i Skövde.

– Flaskhalsen är här omklädningsrummen och skåpen, men innanför dörrarna är inte upplevelsen den samma. Där är det gott om plats eftersom vi öppnat upp till alla bassänger, där vi också har olika aktiviteter från bollar och leksaker till en hinderbana i träningsbassängen, säger arenachefen.

På grund av det stora antalet besökare har man också tagit in extra personal, personalstyrkan under höstlovet har varit det dubbla under de mest intensiva dagarna.

– Den här helgen genererar mycket totalt sett till Skövde. Åttio procent av de som kommer hit är utifrån och runt tolv, femton procent stannar över på hotell. Det är bra både för näringslivet, hotellen och handeln, säger Per Karlsson, som trivs när hela Arenan sjuder av liv och rörelse.