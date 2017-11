Tidigare var det endast kontokort som gällde för biljettköp i appen Västtrafik To Go. Nu kan resenärer även betala sin resa med den mobila betaltjänsten Swish. Därmed blir det möjligt att använda Västtrafik To Go även för dem som inte vill eller kan registrera ett kontokort i appen.

Detta meddelar Västtrafik i ett pressmeddelande.

Funktionen har varit efterfrågad, enligt Västtrafik.

Fakta om Swish Mobilapplikationen Swish är ett populärt betalsätt. Drygt 5 miljoner svenskar har anslutit .. Fakta om Swish Mobilapplikationen Swish är ett populärt betalsätt. Drygt 5 miljoner svenskar har anslutit sin mobiltelefon till tjänsten. Tjänsten är tillgänglig för alla över 9 år, (åldersgränsen varierar med vilken bank kunden är ansluten till).

Annons

— Vi har lyssnat på våra kunder och många, framförallt yngre och de som åker mer sällan, har velat swisha pengar för sin biljett istället för att betala med kort. Därför känns det extra kul att vi nu har tjänsten på plats, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Var tredje resa köps digitalt

Västtrafiks digitala utveckling går snabbt. Appen Västtrafik To Go har sedan lanseringen 2016 laddats ner nästan en miljon gånger. Idag köps var tredje resa med kollektivtrafiken i Västra Götaland digitalt via appen.

— Intresset för Västtrafik To Go har överträffat våra förväntningar. Vi kommer att fortsätta utveckla tjänster i appen tillsammans med våra kunder, säger Maria Björner Brauer.

Inom några år tror Västtrafik att tre av fyra kunder kommer att köpa sin biljett via Västtrafik To Go. Vid sidan av den digitala utvecklingen finns Västtrafikkortet och kortläsarna kvar.