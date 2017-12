Larmet kom klockan 14.02. En bil har börjat brinna under färden på väg 26/47 vid Risbro i Habo kommun. Räddningstjänsten berättar att södergående körfält är just nu helt avstängt under räddningsarbetet.

Det är fortfarande oklart om någon har behövt uppsöka sjukvård.

Texten uppdateras.