Julduetten är en svensk översättning från The Pouges klassiker "Fairytale of New York".

– Jag fick själv bestämma vem jag skulle göra en duett med och jag tvekade aldrig. Martin har en av Sveriges bästa röster, sa Johanna när de presenterade projektet på Knistad.

Redan då var målet att få framföra den tillsammans inför en större publik – på söndag blir det verklighet. På scenen samma kväll står också The Boppers.

Programmet sänds 18.00.

