Badminton Sweden (Svenska badmintonförbundet) har utsett tio föreningar som ska verka som pilotföreningar under 2018 och stöttas med information, utbildning, marknadsföringsmaterial. Däribland har Badmintonklubben Falan blivit utsedd. På söndag startar Falan upp sin Best On Court-grupp som riktar sig till barn i åldern 5-12 år.

– Vi hoppas att många vill vara med och spela, säger en av tränarna Leo Croona.

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet inledde 2018 en satsning med målsättningen att få folk i rörelse ”Framåt för fler i rörelse!”. Satsningen är en del av idrottens Strategi 2025 med livslångt idrottande inom föreningslivet. Tanken med Framåtfonden är även att uppmuntra till nya träningsformer för barn, vuxna och nya målgrupper.

Badminton Sweden var ett av endast åtta utvalda idrottsförbund som tilldelades stöd från Framåtfonden, för att utveckla ochimplementera Best On Court i föreningarna. Konceptet bygger på att barn och föräldrar tränar tillsammans.

Best On Court är en dansk modell, framtagen av tränaren Morten Bjergen, som har varit i Falköping flera gånger för att träna Falans ungdomar. Tyvärr avled Morten i somras efter en kort tids sjukdom, men enligt Mortens önskan skall konceptet implementeras i Svensk Badminton.