Han jobbar sedan flera år på dagtid som servicechef på Mc-proffsen i Hovslätt. Men dygnet består av fler timmar och under en del av dessa sysslar han ofta med sin stora hobby, att meka och plocka med bilar och andra fordon. Och han är väl insatt i historien om just elbilar.

— Både världen och den globala fordonsparken hade säkert sett annorlunda ut om biltillverkarna valt att satsa mer på elbilar. Den första tillverkades redan i slutet av 1800-talet och självaste Henry Ford var på gång med en rejäl satsning på en elektrificerad modell men då brann en fabrik upp med viktiga komponenter som förhindrade en produktionsstart, säger Bosse Abrahamsson.

Blev irriterad

När han i slutet av 1970-talet jobbade på Nybergs Bil i Jönköping och ofta körde eltruckar började tankarna gro för första gången om att göra någonting klimatsmart.

— Den gången föll det på att det trots allt var svårt att få tag på delar från truckar och andra fordon och att det då för mig var för dyrt.

När han drygt 20 år senare såg ett amerikanskt tv-program om att General Motors, GM, valde att samla in några tusen elbilar som leasades ut och att andra krafter verkade för en större satsning för fortsatt produktion av fossila bränslebilar fick han nog.

— Här satt jag i lilla Norrahammar och bara ville bevisa att det faktiskt går att göra någonting själv. Jag köpte en begagnad Mazda 626 och satte i gång.

Det låter enkelt?

— Nej, självklart inte och det är nog inget att rekommendera för en vanlig ”Svensson” men har man hållit på med bilar i 40 år så ville jag testa hur svårt det var att konvertera en vanlig bil, säger Bosse.

Enkelt beskrivet bytte Bosse ut bensinmotor mot en elmotor och monterade in ett blybatteri som var mer vanligt då. För att få värme i bilen satte han in en modifierad kupévärmare. Mazdan körde Bosse i ungefär 1500 mil innan han sålde den vidare. Driftkostnaden hamnade på ungefär två kronor per mil, det är ungefär vad det kostar att ladda ett batteri.

— En renodlad elbil är det bästa alternativet om man vill köra klimatsmart, inget snack om saken. Men det diskuteras mycket om vägen dit och vad det kostar för miljön att tillverka ett bilbatteri. Det är betydligt mer energikrävande jämfört med att tillverka en förbränningsmotor. Men i takt med att batterierna blir mer klimatsmarta och att tillverkarna jobbar för att hitta mer energisnåla tillverkningsprocesser så talar framtiden för elbilar, säger Bosse som mest till jobbet kör en ny elbil från Mercedes.

Han tror också att de flesta som köper en elbil eller en hybrid gör det för den egna plånbokens skull.

— Det handlar förstås om privatekonomi. En elbil är fortfarande betydligt dyrare än en jämförbar modell som går på bensin eller diesel. Fast räknar man sedan hur lång tid det tar att hämta in dessa pengar när det kostar ungefär en fjärdedel att köra den samtidigt som att du kan få minst 40 000 kronor i miljöpremie så blir det i förlängningen billigare.