Bra start för Skaraborg by Night: ”Vi siktar på att köra nästa år igen”

Efter att under en tid haft "dagen efter festen"-samlingar vid Odenhallen valde bilklubben Skaraborg by Night nu att satsa på en egen fordonsträff. Under lördagskvällen bjöd de in fordonsentusiaster av alla de slag till sin första stora bilträff på Ålleberg.