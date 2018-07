Larmet kom in till SOS klockan 09.17. Då hade det börjat brinna mellan två spår på banvallen norr om Falköping. Tågtrafiken på stambanan stoppades under räddningstjänstens insats, som pågick under ungefär en halvtimme.

– Branden är släckt, meddelade Olle Jakobsson på räddningstjänsten strax efter klockan 10 på torsdagen.

