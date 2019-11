Valtorps IF fortsätter att plocka in nygamla namn inför nästa säsong. Nyligen stod det klart att tre stycken tidigare Valtorpare återvänder, nu står det klart att ytterligare en ansluter till truppen.

Via sin hemsida meddelar klubben att Oskar Odh, 18, kommer att spela för Valtorp nästa säsong, efter spel i IFK Falköpings organisation.

Därmed gör han sina två bröder Martin och Simon – som fortsätter i Valtorp nästa säsong – sällskap och fullbordar att samtliga tre bröder Odh representerar Valtorp säsongen 2020.

– Vi mötte Oskar med vårat U-lag under säsongen och blev rejält imponerade. Han har väldigt fin bollbehandling och är riktigt snabb, dessutom visar han upp ett moget spel för att vara blott 18 år. Vi är glada att få vara med och förädla Oskar till den duktiga fotbollsspelare han ser ut att kunna bli och tror han kan ta stora steg när han känner på seniorfotboll under 2020, skriver Valtorps IF på sin hemsida.