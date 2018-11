– Det började med att jag och några kompisar som älskar att baka kände att vi ville göra något vettigt, så för tre år sen drog vi igång en insamling för en välgörenhet i en kyrka, berättar Sara Moensjö.

Den välgörenhetsorganisationen hette då LoveNepal, men heter idag Love and Hope.

– Love and Hope arbetar främst i Indien och Nepal för att hjälpa unga tjejer och kvinnor som blir utsatta för human trafficking. De bygger skolor och barnhem, räddar flickor från bordeller och jobbar aktivt med förebyggande arbete för att inte fler flickor ska hamna där.

När det hela drog igång, 2015, lyckades Sara och hennes vänner samla in ungefär 11 000kr. Året därpå var det runt 200 personer som kom till caféet och då lyckades man samla in drygt 20 000kr till Love and Hope.

– I år hoppas vi på ännu fler folk, kanske 300. Vi ska även ha öppet på kvällen den här gången. Då kommer Evelina och Joel Alfvén från Love and Hope och berättar lite mer om organisationen och om barnslavhandeln idag.

Det är runt 15 killar och tjejer i gymnasieåldern från Korskyrkan och Centrumkyrkan som tillsammans med andra frivilliga arrangerar caféet.

– Vi är totalt 20 personer som bakar, det kommer att finnas massor av olika kakor och bakelser.

Men det har även riktats stark kritik mot Love and Hope. Förra sommaren skrevs det om att organisationen varit oärlig i sina berättelser om insatserna och att de har använt pengarna för att bo på lyxhotell, men hos Sara är förtroendet fortfarande starkt.

Annons

– Jag tror inte att de gjort allt perfekt, men jag vet att de har hjärtat på rätta stället, de är inte ute efter att leva lyxliv. Mycket av kritiken kommer från en tidigare partnerorganisation och det är bara den sidan som vi har fått se.