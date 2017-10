Det var första lördagen i oktober som Run of Hope anordnades på 900 platser i landet.

I Falköping stod Rasta och Cancerdrabbade Skaraborg för var sitt lopp.

Den sistnämnda föreningen höll till på Mössebergs djurpark och hade visserligen hoppats på fler deltagare men uppnådde ändå sitt mål med 40 deltagare.

Totalt kom 45 gåvor in till Run of Hope som samlar in oavkortat till Barncancerfonden. Slutsumman blev 3 200 kronor.

Redan samma dag uppgav Cancerdrabbade Skaraborgs ordförande, Eva Björk att de var nöjda med arrangemanget.

Förutom de som hade tagit sig till djurparken för att ställa sig på startlinjen värvades ett antal förbipasserande att skänka pengar och även delta i loppet.