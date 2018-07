På fredag släpper Cecilia Kallin sin tredje singel som soloartist efter uppbrottet från popgruppen Timoteij. Låten "Station", är en modern poplåt skriven av Cecilia Kallin och Josef Melin som även producerat den.

– Det är jättespännande och kul att släppa en ny låt, säger Cecilia Kallin.

"Station" som låten heter på engelska, är en sorglig kärlekshistoria som utspelar sig på ett tåg. Cecilia Kallin berättar att det är ett vägval om man ska sitta kvar på tåget eller kliva av. Låten är en av flera som Cecilia har skrivit tillsammans med producenten Josef Melin och ytterligare en singel kommer ut till höst.

"Massor med jobb"

I dagsläget fokuserar Cecilia endast på musiken, hon berättar att det tar väldigt mycket av hennes tid.

– Jag brinner verkligen för detta och jobbar väldigt mycket själv, så det blir massor med jobb som ska göras som man inte tänker på, säger hon och fortsätter:

– Jag har till exempel varit med i processen och producerat låten, tyckt till och kommit med förslag. Men jag kallar inte mig själv för en producent.

Cecilia berättar att målet är att låten hamnar på Spotifys topplistor och får många lyssningar, så kallade "streams".

– Jag har ett skivbolag som pitchar in låten till listorna på Spotify. Alla skivbolag har också spellistor så jag har mejlat den till dem och bett dem lyssna på låten. Det finns även privatpersoner som man kan skicka låten till, så jag hoppas verkligen att folk gillar den, säger hon.

Sociala mediers inverkan

Cecilia Kallin berättar att hon flitigt marknadsför sig på sociala medier, det gör hon på Facebook, Youtube och Instagram, hon förklarar även att sociala medier är en viktig del i det hela, om man vill lyckas som artist.

– Jag tror att det är lättare att slå igenom nu då man inte behöver någon större budget utan man kan släppa sin musik på internet, säger hon och fortsätter:

– Men det är svårare att hålla sig kvar i branschen. Förr var man ute och turnera och då var man liksom aktuell. I dag behöver man vara aktuell hela tiden både på sociala medier men även med musiken.

Egen smyckeskollektion

Under det senaste året har Cecilia haft ett trettiotal spelningar runtom i Sverige och inför den kommande singeln har hon planerat in spelningar på företagsevent och privatfester, men det flesta spelningarna kommer senare mot jul, berättar hon. I våras släppte hon en egen smyckeskollektion, "Harmony by Cecilia Kallin" i samarbete med svenska accessoarmärket Seven/East.

– Det var jättekul att göra något annorlunda och jag tror absolut att jag kommer att göra något liknande igen om det dyker upp en bra möjlighet, säger hon.