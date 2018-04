Nästa år är det 20 år sedan Charlotte Perrelli vann Eurovision Song Contest med Take me to your heaven, skriven av Skarakompositören Lars "Dille" Diedricson. Sedan dess har hon släppt nio soloalbum och spelat in över 110 låtar. Hon har synts i flera olika tv-program, bland annat som jurymedlem i Talang, och har spelat i ett antal musikaler. Dessutom har hon släppt träningsböcker och driver en skönhetskollektion.

Föreställningen är en musikalisk sammanfattning av Charlotte Perrellis liv, blandat med anekdoter. Samtidigt släpper hon sin självbiografi med samma namn som turnén.

Charlotte Perrelli turnérar i höst med föreställningen Flickan från Småland.