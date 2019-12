Överenskommelsen innebär att alla Com Hem- och Boxer-kunder kommer att få tillbaka TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler under helgen.

Det meddelar Com Hem i ett pressmeddelande.

– Jag är oerhört glad över att vi äntligen har nått en muntlig överenskommelse med TV4. Jag förstår att våra kunder är besvikna över hur de har drabbats av detta, och vi kommer fortsätta jobba dag och natt för att få det nya grundavtalet på plats, säger säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.



Foto: Christine Olsson/TT

– Det är tydligt att många av våra kunder saknar TV4 och oroar sig inför julens tv-tittande. Därför känns det väldigt skönt att vi kan återuppta sändningen med några få dagar kvar till jul, fortsätter Anders Nilsson.

