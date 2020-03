Onsdagen den 11 mars beslöt Regeringen att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer för att förhindra spridning av corona-viruset covid-19. Beslutet gäller tills vidare.

Detta innebär att Göteborgsoperan begränsar publiken så att max 500 personer vistas samtidigt i Stora scenens salong (inräknat personal på och bakom scenen). Föreställningar på Lilla scenen, i foajén, Skövdescenen och på turné påverkas inte i dagsläget framkommer det av ett pressmeddelande.

– Just nu tänker vi på människors hälsa och på att lösa allt så smidigt som möjligt för vår publik och för alla våra medarbetare, under de omständigheter som råder just nu, säger Christina Björklund, vd på Göteborgsoperan, i pressmeddelandet.

Hon understryker att Göteborgsoperan följer utvecklingen noggrant och fattar beslut allt eftersom, naturligtvis efter eventuella nya restriktioner från beslutande myndigheter.

Göteborgsoperans salong har 1 276 platser. Nu arbetar operahuset för att säkerställa att ingen föreställning har fler än 500 personer i lokalen de närmast kommande föreställningarna. Berörd publik kommer att kontaktas löpande.

– Det här är en exceptionell situation som får stora och mycket allvarliga konsekvenser för vår verksamhet och för vår ekonomi. Men hur stora effekterna på kort och lång sikt blir är just nu för tidigt att säga. Nu jobbar vi för fullt med att på bästa sätt se till att vår publik får svar på sina frågor och kan boka om sina biljetter. Vi ber om förståelse och tålamod, säger Christina Björklund.