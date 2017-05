Flying Cow har spelat ihop sedan 2007 men inte givit ut något album förrän nu.

Country och bluegrass hela kvällen

— Vi valde att ge ut ett samlingsalbum direkt - "The very best of Flying Cow". Albumet består av 16 låtar som vi släppte på Spotify alldeles nyligen, säger Perra Ljungberg som ingår i bandet tillsammans med Tomas Nilsson, Staffan Morud, Bengt Nilsson och Anders Granström.

Bandet beskriver sin musik som hemmagjord country med akustiska toner.

— Det kan låta lite som The Eagles.

Varför Flying Cow?

— Vi visste att vi ville heta något med Flying efter The Flying Burrito Brothers. Jag läste en bok som Cynthia Lennon skrivit om när The Beatles flyttade från Liverpool till London. Ringo Starr inredde sitt hem med en egen pub som han döpte till Flying Cow. Vi har "lånat" namnet, säger Perra Ljungberg.

Gruppen fick en stor framgång 2008 då de vann en deltävling av Svensktoppen Nästa med låten "If She’ll Look My Way". Den finns garanterat med på spellistan på lördag vid livespelning på Vilhelmsro Gårdscafé.

Får sällskap

Flying Cow får sällskap av White Water Stringband som spelar bluegrass/newgrass. Bandet består av Ronnie Hasslequist (gitarr), Daniel Fors (kontrabas), Tobias Fors (banjo/kör), Kristofer Fors (sång/munspel), Jon Sirén (fiol/såg/sked) och Ulf Nylén (mandolin/kör). Det är för fjärde året med denna sättning och liksom Flying Cow har White Water Stringband nått en framgång i Svensktoppen Nästa då de blev tvåa i Skaraborgsfinalen.

Gruppen har många låtar men endast givit ut en singel - "Number One" - med två låtar på Spotify - "Summer" och "Horizon", varav Tidaholmstjejen Moa Blücher är med och sjunger i "Summer".

— Vi har även två låtar på Youtube - "Anthem" och jullåten "Xmas rain" med 2 800 respektive 1 500 visningar.

White Water Stringband har även låtar på svenska.

— Det är en utmaning att skriva på svenska, man lyssnar på ett helt annat sätt på texten. Det blir en extra dimension. Samtliga av oss är med och skriver och arrangerar men det är Tobias (Fors) som gör grunderna, säger Ronnie Hasslequist.

Förköpsbiljetter finns på Kulturbiljetter och i mån av plats går det också köpa direkt på plats.