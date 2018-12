Åtta damlag och lika många herrlag har kvalat in till DM-finalspelet i futsal 2018 efter avslutat gruppspel. Herrarna spelar den 15 december och damerna den 16 december, båda i Åse-Vistehallen i Grästorp.

Först spelas två fyrlagsgrupper. De två bästa i varje grupp går till semifinal. Båda dagarna inleds gruppspelet 10.00 och finalen spelas 17.15.

GRUPPERNA:

Damer:

Grupp 4: Falköpings KIK, IK Gauthiod, Lidköpings FK, Mariestads BoIS FF.

Grupp 5: Falköping FC, Lödöse Nygård IK, Skoftebyns IF, Trollhättans FK.

Herrar:

Grupp 5: Bergdalens IK, Sjuntorps IF, Äspereds IF, Grimsås IF.

Grupp 6: Brämhults IK, IFK Värsås, Trollhättans Syrianska FK, Herrljunga SK FK.