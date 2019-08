Dags för höstens första utställning på Bildkällan

Nonsens och lurendrejeri har inget i skolan att göra, det anser förbundet Humanisternas lokalavdelning i Västsverige.

Att Skara kommun betalat ett medium för att föreläsa för elever är under all kritik, menar de.

– Att betala och ta in ett medium i en skattefinansierad och dessutom kommunal skola, bryter tydligt mot Skolverkets direktiv, säger ordföranden Jan Sjöö.