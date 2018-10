I division 1 spelar Lidköping United FC och Vara SK i Norra Götaland och FC Paratodos från Ulricehamn i Södra Götaland. Vara och Lidköping inleder med ett västgötaderby i Vara den 4 november.

Västergtlands FF arrangerar division 2 herrar med nio lag: Bollebygd/Olsfors, Borås AIK U, Deportivo Götene CF, FC Paratodos U, FC Skövde, Fröjereds IF, Skoftebyns IF U, Södra Härene IF och Varnhems IF. Serien startar den 4 november.

I division 2 damer deltar sju lag med seriestart den 2 november. Serien består av Borås AIK, Brämhults IK, Kronängs IF, Mariedals IK, Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF.

VFF arrangerar också tre ungdomsserier i futsal.

I serien för Flickor 16 år deltar sex lag: Borås AIK, Falköpings KIK, Kronängs IF, Sjömarkens IF, Våmbs IF och Vänersborgs IF,. Seriestart den 3 november.

I Pojkar 19 år ingår nio lag: Borås AIK, IK Gauthiod, Mariestads Ungdom, Skara FC, Skoftebyns IF, Tranemo IF, Vara SK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF. Seriestart den 3 november.

Pojkar 16-serien startar den 27 oktober med följande sex lag: Bergdalens IK, IFK Falköping FF, IFK Skövde FK, Kronängs IF, Sparsör/Fristad/Borgstena och Vara SK. I premiären samlas fyra av lagen till ett sammandrag i Falköping.

Västergötlands seniorserier spelas singelmatcher medan ungdomsserierna genomförs både med singelmatcher och sammandrag.