Livsmedelsverket har stoppat all slakt vid Håkantorps slakteri under torsdag och fredag. Vid slakt har Livsmedelsverket personal på plats för att kontrollera att allt går rätt till. Enligt Livsmedelsverket har slakteriets planering inte stämt med under vilka tider slakten i realiteten skett, vilket blivit en arbetsmiljöfråga för myndighetens veterinärer, som fått jobba mycket övertid.

— Okej, vi har gjort några fel, men det är en dålig motivering till att vi inte får slakta. Vi ska överklaga det här beslutet, säger Arunas Simaska, platschef på Håkantorps slakteri.

Enligt Arunas Simaska har det hänt att slakteriet åtagit sig att slakta fler höns än planerat när det uppstått problem för lantbrukare och de har behövt göra sig av med höns.

— Vi tycker att det är bättre att slakta än att hönsen destrueras eller gasas. Vi betalar alltid för övertid, säger Arunas Simaska.

Det var planerat att 24 000 hönor skulle slaktas på torsdagen och 17 000 på fredagen. Vad som kommer att hända med dessa hönor är nu oklart.

Slakten ska återupptas nästa vecka, men då är det inplanerat att andra höns ska slaktas. Detta skapar problem för lantbrukarna som skulle få sina hönor slaktade denna vecka.

— De är jättearga. Vad ska vi göra? Ska vi säga att förlåt ni får gasa era höns? undrar Arunas Simaska.

Han vet inte om han ska skjuta på all slakt i två dagar eller hur han ska lösa situationen. Arunas Simaska påpekar att det kan leda till lidande för djuren, om värphönshållarna till exempel saknar foder, eftersom hönsen skulle slaktas. För lantbrukarna kan det också vara problem om de har leveranser av nya höns på väg.

Förseningar i slakten kan också innebära att kontroller av salmonella blir daterade och att slakt inte kan utföras av det skälet.

Runt 50 personer från Litauen och Lettland befinner sig nu i Håkantorp för att slakta, men de är sysslolösa. Håkantorps slakteri brukar ta in personal från Baltikum under perioder om till exempel två veckor, de jobbar intensivt och åker sedan tillbaka till sina hemländer.

Livsmedelsverket har även anmält att värphöns under transport och uppstallning innan slakt varit utan foder och vatten i fler timmar än tillåtet. Enligt Arunas Simaska är ett bidragande skäl till dessa överträdelser att det blivit ett fel i deras tillstånd. Enligt Simaska har det av misstag skrivits åtta timmar istället för tolv timmar i tillståndet.

Han berättar också att Håkantorps slakteri arbetar för att få utrustning på plats så att hönsen kan få vatten och foder på slakteriet.

Burar med höns i väntan på slakt i Håkantorp har även blåst omkull vid ett tillfälle, men enligt Arunas Simaska skadades inte hönsen.

— Vi har en del brister som ska åtgärdas. Det ska inte upprepas, säger han.