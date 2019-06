Dansglädjen fyllde Stadsteatern i slutet av maj, när Musikskolans dansgrupper avslutade terminen.

– Just nu är det 122 dansare som tisslar och tasslar här bakom scenen. De är verkligen superladdade, meddelade kvällens konferencier, Sophia Engström, innan ett pärlband av fina framträdande tog vid.

Hundratals anhöriga och vänner i publiken fick njuta av danslek och showjazz när grupperna avlöste varandra på scenen.

Först ut var de allra minsta som rörde sig till ”Nu är sommaren på gång”. Lite äldre musik, som I`m still standing” och ”Don´t leave me alone” fick även sätta rytmerna under showen, som belönades med varma applåder mellan varje nummer.

När terminsavslutningen var över hade elever i åldrarna 3-17 år visat upp sig. De har dansat under ledning av danspedagog Josefin Eklund, som har hand om dansen på Musikskolan. Sanna Fant och Lina Heidensköld har varit med som lärare för de yngsta grupperna under terminen.