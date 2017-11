Det orangefärgade strålkastarljuset kommer på lördag att lysa upp kyrkans västra fasad. Att även Skara i år deltar i manifestationen är genom ett samarbete mellan kyrkan och Skara kommun. På plats finns även Skaraborgs representanter från Zonta International som under lång tid arbetat med kvinnoprojekt.

Annons

FN har utsett den 25 november till den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Den uppmärksammar minnet av systrarna Mirabal, som mördades i sin kamp mot våld och inleder varje år också Zontas 16-dagarskampanj Zonta says NO to Violence against Women.

Den avslutande dagen, den 10 december, är det datum då FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket skedde 1948.

LÄS MER: Skaraborg deltar i Orange Day

Under dessa dagar engagerar sig många Zonta-klubbar världen över i olika sammanhang för att synliggöra könsbaserat våld och på så sätt kunna förändra. Däribland Skara.

Våld mot kvinnor omfattar misshandel, sexuella trakasserier och sexuellt våld. Metoo-rörelsen belyser just nu utbredningen av sexuella kränkningar och vilket globalt problem det är: 35 procent av världens alla kvinnor beräknas ha utsatts för våld eller sexuellt våld i en relation eller sexuellt våld av någon annan under sin livstid, enligt WHO.