Det är Floby Lions Club som, i samarbete med Floby församling och Vuxenskolan, arrangerar en spännand konsert i Floby kyrka även i år. Fjolårets succé med bland annat Magnus Johansson, Cecilia Kallin och Falköpings Sångsällskap inbringade hela 100 000 kr till Cancerfond Väst.

Årets artister är den internationellt och nationellt kände tenorsaxofonisten Johan Stengård och kören Viseversa från Herrljunga.

Under musikalisk ledning av Ulf Esborn kommer de att framföra musik från musikalen Mamma Mia. Det blir Abba-musik för hela slanten, men också kryddat med några saxofongodingar. Konserten har tidigare framförts av de medverkande i bland annat Stockholm och Alingsås, men nu är det dags för Floby.

Abbas originalmusiker

Johan Stengård har en lång karriär som en av Sveriges mest uppskattade och efterfrågade instrumentala solister, med ett hundratal konserter per år och allt fler internationella framträdanden i Europa, Kina och USA.

Johan Stengård är en av Abba:s originalmusiker. Därefter har det blivit tjugo solo-cd, medverkan i hundratals tv-shower, spel med många av de stora nationella och internationella artisterna som Michael Bolton, ABBA, Celine Dion, Tomas Ledin, Jan Malmsjö, Eartha Kitt, Nelson Riddle, Harry Belafonte, Tommy Steele, Sammy Davis J:r och många fler kända namn.

Den senaste cd:n – Thank You For The Music – är ett soloalbum med enbart musik av ABBA.

Kungen och drottningen har valt Johan att framträda vid flera officiella statsbesök utomlands. Tillsammans med den erkänt duktiga kören Viseversa blir konserten en föreställning med underhållande berättelser och anekdoter och stor inlevelse när saxofonen får fylla rummet med all sin kraft.

Viktigt ändamål

Alla biljettintäkter från konserten kommer att tillägnas Barndiabetesfonden. Fonden stödjer forskning, vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. I Sverige har cirka 8 000 barn och ungdomar diabetes, med pågående behandling. Varje år insjuknar över 900 barn i typ 1-diabetes.

Diabetes hos barn blir allt vanligare och är en livslång sjukdom. Det finns många sätt att hjälpa barn och ungdomar med diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre är forskning.

Omkostnaderna för konserten sponsras av ett stort antal företag i Floby, Falköping och även Herrljunga.

”Vi har mött ett fantastiskt gensvar från företagen och det betyder att mycket pengar kan skänkas till Barndiabetesfonden. Floby kyrka rymmer cirka 475 personer och på måndagen fanns endast cirka 40 biljetter kvar”, säger Jan-Olof Falk från Floby Lions Club.

”Det kommer att bli en fantastisk musikstund med just dessa medverkande i en lokal som alldeles särskilt lämpar sig för konserter av detta slag”, fortsätter Jan-Olof Falk.

Johan Stengård framträder tillsammans med kören Viseversa i Floby kyrka på söndag. Floby Lions Club är arrangörer och alla biljettintäkter går till Barndiabetesfonden.

