Männen som museet söker ska vara mellan 35-50 år, vara 180-185 centimeter lång, kortklippt och skäggig, vältränad och ska dessutom själv definiera sig som maskulin.

Utställningsprojektet som museet anordnar heter ”Public Movement” och specifikt handlar det om performanceverket ”Choreography for the running male” som ska visas under gallerinatten den 30 september.

Tanken är att männen som får jobbet ska jobba genom Malmö samtidigt som de utför en koreografi.

Hela utställningens syfte är att ”på olika sätt koreografera kroppen för att utmana normer, värderingar, makt och maktlöshet”, skriver museet på sin hemsida.