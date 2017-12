– Det här är så roligt! Vi har verkligen jobbat för det och alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet, säger enhetschef Monica Käll Guldbrand.

Juryns motivering: Med en stark målmedvetenhet grundat i frustration över ett problem som berörde både medarbetare och patienter, har förbättringar genomförts som inspirerats av nytänkande och ger möjlighet till spridning. Förbättringsarbetet har präglats av allas delaktighet och har bidragit till ett tydligt resultat som påverkat såväl arbetsmiljö som patientupplevelse på ett positivt sätt. Vinnaren av utvecklingspriset har visat på ett starkt engagemang när det gäller en omställning av vården med stöd av digitalisering. Fokus har inte bara legat på att göra saker rätt utan också på att göra rätt saker.

Logopedmottagningen fick utvecklingspriset i konkurrens med ytterligare åtta bidrag. Vinnarna har genom målmedvetenhet och ett starkt engagemang minskat antalet uteblivna patientbesök med 48 procent. Lösningen?

Patienter kontaktar mottagningen för tidsbokning och inte tvärtom, dessutom erbjuds sms-påminnelser.

Inte en gång till?

– Jag satt och tänkte, att eftersom vi redan vunnit en gång den här dagen, så blir det nog inte ett pris till. Så skönt att ha fel. Det är ju extra roligt eftersom andra mottagningar kan använda sig av vårt sätt att arbeta på, säger en glad Monica Käll Guldbrand, som nu får dela 50 000 kronor i prispengar med medarbetarna och njuta av att behålla vandringspriset ett år.

På andra plats i tävlingen om utvecklingspriset kom kirurgkliniken (25 000 kronor) och trea blev ortopedkliniken (10 000).

Dubbelt så glada

Faktum är att logopedmottagningen hade anledning att fira dubbelt upp under Skaraborgs Sjukhus avslutning av utvecklingsdagarna. De fick nämligen den stora äran att även ta hem förstapriset och 10 000 kronor i postertävlingen, där de tävlade med sin innovation, Tolk via Skype, som innebär att man alltså får kontakt med en tolk via den nya digitala tekniken.

Det delades även ut ett pris för SkaS Express, som handlar om att på kort tid presentera förslag som kan utveckla arbetet på ett positivt sätt inom Skaraborgs Sjukhus. Det vinnande förslaget handlar om hur SkaS gör patienten mer delaktig i sin vård inom öppenvården.

Ett viktigt arbete

– Jag är så imponerad av allt bra arbete som görs här inom hela sjukhuset. Det är så viktigt för såväl medarbetare som patienter att vi hela tiden arbetar för en kvalitetsdriven vård, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

Sjukhusstyrelsens ordförande, Ulla-Britt Hagström instämde i berömmet:

– Det har varit fantastiska utvecklingsdagar. Det är så mycket man lär sig och ett så stort engagemang. Jag är så stolt över att vara ordförande för Skaraborgs Sjukhus.