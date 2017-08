Fakta: Ageravolontärerna

Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans internationella arbete ligger bakom Ageravolontärerna. Det är till för unga vuxna från 18 år och uppåt som vill agera lokalt för en global rättvisa. De som är med har några träffar per år men får också föreläsa, hålla workshops och informera på stan för att lyfta Svenska kyrkans arbete i diverse former och sammanhang. Just nu pågår deras kampanj Fri att förändra. Den handlar om människors möjligheter att organisera sig och göra sina röster hörda, så att de kan bidra till förändring både lokalt och globalt. Därför fick ageravolontärer besöka Svenska kyrkans lokala samarbetsorganisationer i våras. Bakgrunden till kampanjen är det alltmer åtstramade demokratiska utrymme som civilsamhället erfar i en lång rad länder. Mer än 90 stater har nu föreslagna eller gällande lagar som starkt begränsar möjligheten för sociala rörelser och intresseorganisationer i det civila samhället att göra sitt jobb.

Källa: Svenska kyrkan