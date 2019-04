D18 Elit (6 080 m): 1) Erika Åkesson, Markbygdens OK, 46.13, 2) Alv..

Resultat

Natt-SM, Hässleholm

D18 Elit (6 080 m): 1) Erika Åkesson, Markbygdens OK, 46.13, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, +1.26, 3) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, +2.44.

D20 Elit (7 580 m): 1) Annika Simonsen, K Hakarpspojkarna, 56:40, 27) Tindra Hjort, Falköpings AIK OK, +22:00.