Det väntas mycket kraftiga vindar i Skaraborg under söndagskvällen och natten mot måndagen. SMHI har utfärdat en klass 1-varning.

Räddningstjänsten i området är beredd på att det framför allt kommer att falla träd över vägar. Men någon extra beredskap hade man inte kallat in under söndagseftermiddagen.