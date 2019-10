Den nykorade seriesegraren Tomtens IF har fått ytterligare en anledning att jubla. Under Folkspels årliga ombudsgala som hölls på Park Avenue Hotel i Göteborg i torsdags fick Tomtens IF nämligen ett tillskott på 35 000 kronor i form av presentkort från Intersport.

Folkspels årliga ombudsgala har som syfte att uppmuntra både föreningar och butiker som säljer BingoLotter och Sverigelotter. Till ombudsgalan tävlar man sig genom olika säljtävlingar som pågår under våren och chansen är lika stor för både stora som små butiker respektive föreningar att vinna.

Under ombudsgalan får man en välförtjänt uppskattning, matnyttig information och framförallt får man ta del av Folkspels värdegrund som syftar till att göra Sverige bättre genom alla våra föreningar.