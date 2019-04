I samband med utställningen "TILT - flipperspelens kultur och historia" på Västergötlands museum hålls det på lördag en stor tävling kallad "Skara museum Pinball cup". Arrangör är Svenska Flippersällskapet och det är inte vilka som helst som ställer upp. I ett pressmeddelande från museet skriver man nämligen att den absoluta världs- och Sverige-eliten finns bland deltagarna. Det handlar bland andra om Karyn Kiser, 2018 års kvinnliga världsmästarinna.

— Det är ett ypperligt tillfälle att få se hur de allra bästa spelar flipper, säger Mats Holmquist i pressmeddelandet.

Mats är en av arrangörerna och en av de storsamlare som äger de flipperspel som ställs ut på Västergötlands museum.

Vid tävlingen delas det ut världsrankingpoäng som sedan ligger till grund för uttagningen till VM. På lördag kommer man att spela på flipperspel från 1970- och 1980-talet, som anses vara dessa spels guldålder. De flipperspel som kommer att användas i turneringen är Air Aces, Far Out, Hot Tip samt Jack in the Box och man kommer också att spela spelen Dolly Parton, Power Play, Space Invaders samt Star Trek.