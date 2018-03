I dag är Jim Murray (73) pastor i den kyrka han är medlem i, men i sin ungdom levde han rocklivet fullt ut. Han var medlem i Elvis bakgrundskör "The Imperials" den period då Elvis återvände till scenen och han fick uppleva allt på nära håll: tjejerna, festerna och de högexplosiva live-showerna. Men vad Murray minns främst är Presleys varma hjärta.

- Du vet, berättar han, Elvis var en så god människa. Han var verkligen en lättsam kille, kul att vara med. Han frågade alltid hur man mådde, om ens familj och sånt. Han var inte ett dugg egotrippad, som många av dagens stjärnor är.

Murray skrattar när han tänker tillbaka på festerna:

Annons

- I hans takvåning i Las Vegas var det alltid fullt av kändisar och många vackra kvinnor. Men Elvis satt alltid med oss vid pianot och sjöng gospel i timmar. Han verkligen älskade att sjunga gospel. Det var här hans hjärta verkligen var. Han brukade berätta för mig hur mycket han uppskattade min röst och han ville alltid att jag skulle sjunga "Walk With Me" för honom. Den var en av hans favoriter.

Jims ton blir lite dämpad när han berättar om sista gången han träffade Presley.

- Det var ungefär ett år innan han dog. Han såg inte frisk ut. Han såg trött ut och tycktes kraftlös. Vid bad tillsammans och på något sätt kände jag på mig att jag aldrig mer skulle få träffa honom, tyvärr hade jag rätt, tillägger han lågmält.

Jim Murray kommer till Sverige för att uppträda i "An Evening with Elvis' Friends and Original Musicians", som återkommer till Vara Konserthus den 18 maj.

- Jag tackade ja, eftersom att jag vet att denna föreställning är gjord med integritet, det är inte frågan om några Elvis-imitatörer. Vi kommer att sjunga hans hits såväl som hans gospelfavoriter. Jag vet att Elvis skulle ha uppskattat det och jag ser framemot att hylla arvet efter min käre vän tillsammans med de svenska fansen. Jag vet hur varmt de känner för Elvis och hans musik och jag ser framemot att få träffa dem.