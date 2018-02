Den 28 februari på Västergötlands museum berättar hon mer om sitt liv, om hur det som ser ut som ett rejält misslyckande och en motgång till slut kan bli både bra och en framgång.

Under några år på 90-talet var Emma Hamberg en ung och modig chefredaktör för VeckoRevyn, senare blev hon också författare och programledare på Sveriges Radios P3. Hon växte upp i Vänersborg, gick på gymnasiet i Lidköping och redan som 13-åring vann hon en serieteckningstävling i Stockholm. Hon fångades tidigt upp av tidningen VeckoRevyn som publicerade hennes serie ”Singel i stan” och under några år var hon också tidningens chefredaktör. Hon har också givit ut ett flertal böcker och varit programledare på både TV och radio.

Allt det här låter ju som en bra och lyckad karriär, men det är kanske inte hela sanningen.

Under föredraget på museet kommer hon att med humor dela med sig av de misslyckanden som konstigt nog har blivit hennes räddning.

— Det är inte mina framgångar som tagit mig dit jag är idag, utan mina motgångar, säger Emma.

— Jag kommer på museet att berätta om hur jag som 19-åring blev hatad av halva Vänersborg på grund av mina tecknade serier, hur jag blev kickad från Expressens seriesida som jag just lyckats erövra, hur jag fick hela VeckoRevyn att gå i sank, hur jag ljög mig in på SVT och avslöjades under högst pinsamma former och hur allt detta konstigt nog har varit min räddning.