Doktor Dunkel är en professionell konsttjuv som med hjälp av Björnligan bestämmer sig för att stjäla ett antal värdefulla statyer. De stöter dock på patrull då Kalle Ankas alter ego, Stål-Kalle, tar upp kampen om de åtråvärda statyerna.

Den skyldige till Doktor Dunkels framfart är Elsa Johansson, 13 år, från Kållandsö utanför Lidköping. Under hösten 2016 utlyste Kalle Anka-redaktionen en tävling där läsarna skulle hitta på en ny skurk i Ankeborg. Elsas lömska kattlika karaktär, med vassa klor och hetsiga humör stod till slut som vinnare i en tävling med bidrag från Kalle-fans i hela Norden.

Jury avgjorde

Den nya superskurken valdes ut av en jury bestående av Kalle Anka-tidningens nordiska serietidningsredaktörer. För Elsas del innebär vinsten att hennes skurkkaraktär inte bara väcks till liv och publiceras i svenska Kalle Anka & C:o, utan även i dess norska och danska motsvarigheter Donald Duck & C:o och Anders And & C:o.

Det är dock inte första gången som Elsas fingertoppskänsla och kunskap om Ankeborgsvärlden betalar sig. För två år sedan vann hon en tävling där läsarna skulle skriva en egen deckargåta.

– Jag läser mycket Kalle Anka och det har gjort att jag antagligen har en bra känsla för hur det brukar vara i Ankeborg, säger Elsa Johansson.

Med skurktävlingen avgjord så återstår bara en fråga – kan Stål-Kalle stoppa Doktor Dunkels vassa klor och hetsiga humör?

Svaret ges i Kalle Anka & C:o nummer 25 som finns i butik från och med den 20 juni.

Doktor Dunkel dyker upp i Kalle Anka & C:o nummer 26 och nummer 27.