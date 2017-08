Snart är det dags för sångare, musiker och dansare från Göteborgsoperan att äntra Skövdescenen på Eric Ugglas plats - det första stoppet på deras turné "Scensommarkonsert".

— Det känns väldigt roligt. Att komma igång med en premiär så pass tidigt som den nionde augusti och få göra det i Skaraborg är skoj, tycker Niklas Fahlén som är ansvarig för försäljning och information.

Kvällens konsert är uppdelad i två avdelningar. Den första presenterar en del av de föreställningar som Göteborgsoperan kommer att göra under hösten och vintern.

— Det blir en teaser inför det spelår vi precis har inlett. Bland annat innehåller programmet operapärlor från Gianni Schicchi, Barberaren i Sevilla och Phantom of the opera. Efter pausen får publiken även ta del av annat operagodis, som vi nödvändigtvis inte kommer att spela under det här året. Fantastiska stycken av exempelvis Puccini, Mozart och Verdi framförs. Kom och lyssna för att få flera "aha"-upplevelser. De flesta sångerna är välkända, berättar han.

"Erbjuder det vi är suveräna på"

Hösten blir också en spännande säsong generellt enligt Niklas:

— Det blir en fantastisk blandning mellan de fyra ben som vi står på - musikal, opera, orkestermusik och danskompani. Vi spelar och sjunger en rad underbara kompositioner som folk oftast inte hör eller ser annars. Vårt mål är att kunna tillfredställa alla olika behov genom en stor bredd, spetskompetens samt alltid hålla hög kvalité. Kortfattat erbjuder vi det vi är suveräna på och ser till att vi har någonting för alla oavsett ålder, om vi är ute på landsbygden eller på en pampig scen.

Han beskriver dansarna som människor med en internationell lyskraft och påpekar att de är otroligt eftertraktade från hela världen

— De gör uppsättningar av väldigt hög klass på våra stora scener och reser även emellanåt till andra länder för att uppträda. Dock får de fler inbjudningar än de kan hantera, tillägger han.

Skaraborgssatsningar

Orkestern beger sig ut på turné augusti-september med Beethoveens ödessymfoni samt Mozart klarinettkonsert. Den tredje september når de Skövde.

— Vi utlovar en riktigt häftig konsert och orkestern tycker att det är väldigt kul att inte bara spela i Göteborg utan även få komma ut i regionen, menar Niklas.

En nyhet som startar i Skövde den 14 september är "Världens bästa tårta" - en nyskriven föreställning för barn från fyra till sex år. Den framförs av en ensemble på fem personer som bjuder på såväl opera som musikal, dans och instrumental musik.

— Det blir verkligen intressant eftersom vi inte gjort något liknande, förutom enstaka shower i Sagofoajén i Göteborg. Vi ser mycket fram emot detta, säger han.