Fredag 31 januari

UTSTÄLLNINGAR

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Konstmuseet Fokus – djur Konstmuseet, Skövde. Tom 1 februari

Ensemble Makadam Konstmuseet, Skövde. Tom 8 mars

Špela Petrič Konstmuseet, Skövde. Tom 22 mars

Livet på landet för 100 år sedan Skövde Stadsmuseum. Tom 1 februari

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Lego-gubbar Balthazar Science Center, Skövde. Tom 9 februari

Iconic/Ironic Places Pop Up Studio, Commerce, Skövde. Tom 31 mars

The Overview Hertig Johans Torg, Skövde. Tom 31 januari

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Annons

Själabärarna Västergötlands Museum, Skara

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Luther och judendomen Skara domkyrka. Tom 23 februari

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Karin Börjeson Götene bibliotek. Tom 6 februari

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Kistetitt – Strama mönster och fria tolkningar Vänermuseet, Lidköping. Tom 31 mars

Keramik, skulptur och konst Keramiska Galleriet, Lidköping. Tom 18 februari

Där kriget dragit fram Fotografen och reportern Martin Adler. Vara bibliotek. Tom 6 februari

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Falbygden på glasplåt Falbygdens museum, Falköping. Tom 23 februari

Vikingatidens smyckesdesign Falbygdens Museum, Falköping. Tom 16 februari

Anne Frank – Om jag bara får vara mig själv Falbygdens Museum, Falköping. Tom 23 februari

Elevutställning Bildkällan, Falköping. Tom 8 februari

Industristaden Tidaholms historia Tidaholms Museum

Tidaholms bruks bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Melodifestivalen genom tiderna Tibro museum och Tibro bibliotek. Tom 31 januari

Marita Piela Målningar. Ateljé Blocking, Tibro. Tom 2 februari

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles sundt och friskt Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 30 december

Se och förstå Elever Guldkrokskolan. Kulturkvarteret, Hjo. Tom 15 februari

Annette Landin Tavlor i akryl och foton i svartvitt. Hotell Bellevue, Hjo. Tom 31 januari

Här finns liv Vadsbo museum, Mariestad. Tom 25 mars



Foto: Kristina Claesson

TEATER

All Shook Up Revymakarna. Stadsteatern, Skövde

Nu kör vi Mariestads Unica Revy. Mariestads Teater

BARNTEATER

Nalle rymmer hemifrån Stadsbiblioteket, Mariestad

KONSERTER

Musik vid lunchtid Skara domkyrka

ÖVRIGT

Sagostund Stadsbiblioteket, Skövde

Barnbio Ploey - Ett Vinteräventyr. Odeon, Skövde

Musikquiz Jula Hotell, Skara

Filmen Mjölkkriget direktsänds från Göteborgs Filmfestival. Göta Lejon, Götene

Latinoshow med Desperados. Vilhelmsro Gårdscafé, Falköping

Sagostund Mullsjö kommunbibliotek

Hemmamatch Fröjereds IF. Sparbankshallen, Tidaholm

Lunchföreläsning Inredia, Tibro

Direktsänd filmisk salong från Göteborg Film Festival. Park, Hjo

Språkvän familjeträff Biblioteket, Mariestad

Lördag 1 februari

UTSTÄLLNINGAR

Bok & lek Gamla biblioteket, Skara. Tom 7 juni

TEATER

All Shook Up Revymakarna. Stadsteatern, Skövde

Bakom lås och boom Cesarstugan, Östra Tunhem

Nu kör vi Mariestads Unica Revy. Mariestads Teater

OPERA

Porgy and Bess Livesänd. Odeon, Skövde

KONSERTER

Oh, What a Night! – Our Greatest Musical Hits David Lindgren, Peter Johansson, Robert Rydberg och Bruno Mitsogiannis. Sparbanken Lidköping Arena

Sextett Fughetta Kroppetorps missionshus



Foto: Anders Axelsson

ÖVRIGT

Billingen X-trail Winter Challenge Start First Hotel Billingehus parkering, Skövde

Hemmamatch Skövde HF. Idrottshallen, Skövde

Loppis Fd Fontänens lokaler, Skara

Invigning av utställningen Bok & lek. Gamla biblioteket, Skara

Familjelördag på Lidköpings E-sportcenter

Porgy and Bess live från Metropolitan. Biograf Stjärnan, Nossebro

Andrum med stilla musik och vilsamma ord. Valstads kyrka

Hemmamatch Tibro IBK. Sporthallen, Tibro

Rockkväll med Rockin´ Boys och Backfire. Millners, Tibro

En timme med Dan Andersson, i ord och ton. Skomakarn’s, Karlsborg

Opera live på bio Porgy and Bess. Bio Casablanca, Karlsborg

Loppis Karlsholme, Mariestad

Sagor på arabiska Biblioteket, Mariestad

Årsfest med livemusik. Jubileumsteatern, Mariestad

Söndag 2 februari

MUSIKAL

Robin Hood Arena Skövde

DANS

Lövgrens Herrljunga Folkpark

ÖVRIGT

Tipspromenad runt Åsbotorpsjön eller Hållsdammen. Start Hagenstugan, Skövde

En komikers uppväxt Odeon, Skövde Kulturhus

Tips-bingopromenad Start Åbrovallen, Ulvåker

Kammarmusik med Afternoon Tea. Korpegården, Järpås

Örndag Trandansen vid Hornborgasjön

Kul på museet Gör egna lerpärlor. Falbygdens Museum, Falköping

Familjevisning av utställningen Forntid på Falbygden. Falbygdens Museum, Falköping

Gemenskap och underhållning Café Villan, Disponentvillan, Tidaholm